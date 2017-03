Foto: Deutsche Bahn, über dts Nachrichtenagentur

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Der für Infrastruktur und Sicherheit zuständige Vorstand der Deutschen Bahn, Ronald Pofalla, hat die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden mit der Bahn bei der Axt-Attacke am Düsseldorfer Hauptbahnhof gelobt. “Mein ganzer Dank gehört den Sicherheitskräften von Bundespolizei, DB und Landespolizei. Sie haben schnell, beherzt und sehr professionell gehandelt. Die eingeübte und gute Zusammenarbeit hat sich voll bewährt”, sagte Pofalla der “Rheinischen Post” (Samstagsausgabe).

Der Düsseldorfer Hauptbahnhof habe ein beispielhaftes Schutzniveau, so Pofalla. “Es gibt hier eine gut ausgestattete Bundespolizei-Wache und rund um die Uhr Sicherheitskräfte der DB. Zusätzlich überwachen fast 80 Videokameras den Bahnhof.” In den kommenden Jahren werde die Bahn verstärkt in Sicherheitsmaßnahmen an Bahnhöfen und in den Zügen investieren. “Wir bauen kontinuierlich die Videoüberwachung aus. Allein am Hauptbahnhof Köln haben wir im letzten Jahr 200 neue Kameras installiert. Neun weitere Bahnhöfe in NRW haben ebenfalls neue Videotechnik erhalten.” Bei der Attacke am Donnerstagabend wurden neun Personen verletzt, vier davon schwer, teilten die Behörden am Freitag mit. Man geht von einem Einzeltäter aus, der offenbar psychisch krank ist. Der aus dem Kosovo stammende und in Wuppertal lebende Tatverdächtige befindet sich im Krankenhaus, nachdem er in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs von einer Brücke gesprungen war.