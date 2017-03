Foto: Cem Özdemir, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Grünen-Chef Cem Özdemir hat sich für eine mögliche Koalition mit der SPD nach der Bundestagswahl 2017 ausgesprochen: “Wenn die Grünen zwischen der SPD und der CDU/CSU wählen könnten, wenn es mit beiden ginge, dann würden wir immer erst mit der SPD koalieren”, sagte er im “Deutschlandfunk”. Es gäbe, was die Schnittmengen angeht, eine “größere Nähe” mit der SPD. Genauso würde die CDU/CSU immer mit der FDP koalieren, wenn sie es könne, so Özdemir weiter.

Dennoch werde seine Partei mit dem Partner regieren, “mit dem man am meisten grüne Politik umsetzen kann”. Das Spitzenduo der Grünen, Katrin Göring-Eckardt und Özdemir, hat am Freitag in Berlin die Leitlinien der Partei für die Wahl im September vorgestellt. Kernthema soll Klima- und Umweltschutz sein.