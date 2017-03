Foto: Menschen, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der ehemalige Moderator der ARD-“Tagesthemen”, Ulrich Wickert, hat die Deutschen zu mehr Engagement aufgefordert. Es rege ihn auf, “wenn Leute sich politisch nicht engagieren, wenn sie Schwarzmalerei betreiben”, sagte der Journalist am Freitag im RBB-Inforadio. “Wir müssen alle etwas sagen, denn wir sind eine Gemeinschaft und können nicht sagen, wir überlassen die Verantwortung für den Zustand der Gemeinschaft den Anderen. Wir sind alle für uns erstens mal verantwortlich, aber auch für den Zustand der Gesellschaft.”

Man könne nicht sagen, “die anderen sind schuld”. Wickert betonte, ihm gehe es darum, dass man nicht immer nur gegen etwas demonstriere, sondern sage, wofür man eintrete: “Sagt doch mal wofür ihr seid! Tut doch mal was dafür! Engagiert euch, ob das nun in Vereinen ist oder ob das in politischen Parteien ist, ob das in Gewerkschaften ist, tut was! Guckt nicht, meckert nicht, tut was!” Zugleich plädierte der Journalist für mehr Gelassenheit. Auch die eigene Branche habe keinen Grund zur Verunsicherung: “Also komm, lass die `Lügenpresse` schreien, wenn sie wollen. Das Schönste ist ja, dass diese Leute, die über Lügenpresse schreiben, zum großen Teil falsche Meldungen verbreiten, das ist ja das merkwürdige dann dabei.” Er sage dann immer: “Habt Mut, es geht uns in Deutschland sehr viel besser als den meisten anderen europäischen großen Staaten. Seid doch einmal ein bisschen entspannter.”