Herne (dts Nachrichtenagentur) – Nach der Festnahme von Marcel H. in Herne hat die Polizei zunächst doch nur eine weitere Leiche gefunden und sich damit selbst korrigiert. Die Polizei Dortmund bestätigte gleichzeitig, dass die am Donnerstag festgenommene Person zweifelsfrei als der gesuchte Marcel H. identifiziert worden sei. Der Tatverdächtige hatte dem Vernehmen nach in einem Imbiss selbst die Polizei rufen und sich festnehmen lassen und die Beamten dann auf einen Brand in einer Wohnung aufmerksam gemacht.

Zunächst hieß es, dort seien zwei Leichen gefunden wurden. In der betreffenden Wohnung sei jedoch nur eine männliche Leiche gefunden worden, so die Polizei am späten Donnerstagabend. Die Ermittlungsbehörden kündigten für Freitagnachmittag eine Pressekonferenz an.