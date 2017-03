Foto: Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), über dts Nachrichtenagentur

Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach haben sich im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstagabend mit 1:1 unentschieden getrennt. Die Schalker zeigten sich zunächst als das stärkere Team, doch in der 15. Minute brachte Jonas Hofmann die Gladbacher zunächst in Führung. In der 25. Minute gelang Guido Burgstaller dann der Ausgleich.

In der zweiten Spielhälfte bemühten sich die Gäste aus Mönchengladbach um die Kontrolle über das Spiel, die eindeutigeren Chancen hatten jedoch die Schalker.