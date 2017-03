Foto: Festnahme mit Handschellen, über dts Nachrichtenagentur

Herne (dts Nachrichtenagentur) – Bei der Suche nach dem mutmaßlichen Kindermörder Marcel H. hat die Polizei am Donnerstag in Herne eine Person festgenommen. Die Identität der Person werde derzeit geprüft, teilten die Beamten am Abend mit. Medienberichten zufolge soll sich der Verdächtige in einem Schnellimbiss gestellt haben.

Zuvor waren mehr als 1.400 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Der 19 Jahre alte Marcel H. steht im Verdacht, am Montag ein Kind getötet und sich anschließend mit der Tat im Darknet gebrüstet zu haben.