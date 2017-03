Foto: CDU auf Stimmzettel, über dts Nachrichtenagentur

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – Wäre am nächsten Sonntag Landtagswahl in Baden-Württemberg, käme die CDU laut einer Umfrage von Infratest dimap auf 28 Prozent (+2). Die Grünen büßen in der Befragung im Auftrag des SWR und der “Stuttgarter Zeitung” im Vergleich zur letzten Umfrage von September 2016 vier Prozentpunkte ein und liegen derzeit bei 27 Prozent. Einen großen Sprung nach vorn macht demnach die SPD, die sich um sieben Punkte auf 20 Prozent verbessert.

Diesen Wert erreichte die Partei zuletzt im November 2014. Die AfD verliert sechs Punkte und fällt auf elf Prozent zurück. Die FDP bleibt mit sieben Prozent unverändert. Alle anderen Parteien kommen zusammen auf sieben Prozent, darunter die Linke mit einem Anteil von vier Prozent. Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg erfährt weiterhin großen Zuspruch. Knapp zwei Drittel (64 Prozent) äußern sich zufrieden mit der Arbeit des Landeskabinetts, ein Drittel (32 Prozent) äußert sich unzufrieden. Auch in den Reihen von SPD (60 Prozent) und FDP (58 Prozent) überwiegt ein wohlwollendes Urteil. Auf deutlicher Distanz zur Landesregierung bleiben dagegen die AfD-Anhänger, die mehrheitlich unzufrieden sind (65 Prozent).