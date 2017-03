Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Friedhelm Funkel, Cheftrainer des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, ist beeindruckt vom Sieg des FC Barcelona gegen Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League: “Natürlich habe ich das Spiel von Barcelona gegen Paris gesehen. Das war unglaublich und hat mich auch an unser `Wunder von der Grotenburg` erinnert”, sagte Funkel der “Heilbronner Stimme” (Freitagsausgabe). Funkel spielte lange Jahre für Bayer 05 Uerdingen und stand am 19. März 1986 auf dem Platz beim Europapokalspiel gegen Dynamo Dresden, das Uerdingen nach einer Aufholjagd mit 7:3 gewann.

Das Hinspiel am 5. März in Dresden hatten die Uerdinger 0:2 verloren, zur Halbzeit stand es im Rückspiel noch 1:3. “Wir haben damals sechs Tore in einer Halbzeit erzielt, Barca gegen PSG drei Treffer in wenigen Minuten kurz vor Schluss”, so Funkel. “Eigentlich geht das gar nicht – unglaublich. So etwas passiert nur, wenn eine Mannschaft auch daran glaubt so etwas zu schaffen und es muss vieles zusammenkommen. Da brauchst du das Quäntchen Glück in den entscheidenden Situationen, eine Schiedsrichterentscheidung zu deinen Gunsten und so weiter.” Der frühere Bundesligaprofi fügte aber hinzu: “Den Begriff `Wunder` würde ich allerdings nicht unbedingt verwenden, aber solche Spiele sind etwas Außergewöhnliches.”