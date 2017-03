Foto: Recep Tayyip Erdogan, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger lehnt Wahlkampfauftritte des türkischen Staatspräsidenten in Deutschland ab: Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag des Nachrichtenmagazins “Focus” zufolge sind 85 Prozent der Bundesbürger gegen Auftritte von Recep Tayyip Erdogan, lediglich zwölf Prozent sind dafür. Am geringsten ist die Ablehnung unter Anhängern der Grünen mit 76 Prozent, am höchsten bei FDP-Anhängern mit 98 Prozent. Emnid befragte am 7. März 2017 insgesamt 1.003 Personen.