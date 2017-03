Foto: Polizist, über dts Nachrichtenagentur

Mönchengladbach (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Mord an einem neunjährigen Jungen in Herne hat die Polizei am Donnerstagvormittag ein Krankenhaus in Mönchengladbach nach dem 19-jährigen Tatverdächtigen Marcel H. durchsucht. Man sei mit starken Einsatzkräften vor Ort, sagte ein Polizeisprecher der dts Nachrichtenagentur. Es habe bisher unbestätigte aber ernstzunehmende Hinweise gegeben, dass der Täter in der Klinik gesehen worden sein soll, so der Sprecher weiter.

Das Krankenhaus werde nicht evakuiert. Unterdessen laufen auch im Raum Wilnsdorf/Elkersberg nach Polizeiangaben umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter. Am Mittwochabend hatte die Polizei in Dortmund mitgeteilt, dass der Tatverdächtige sich bei der Tatausführung an der rechten Hand verletzt haben könnte. Deswegen gehen die Beamten davon aus, dass der 19-Jährige möglicherweise ein Krankenhaus, eine Apotheke oder einen Arzt aufsuchen könnte, um die Verletzung zu behandeln.