Siegen (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Mord an einem neunjährigen Jungen in Herne fahndet die Polizei weiter nach dem 19-jährigen Tatverdächtigen Marcel H. In der Nacht zu Donnerstag seien, wie in etlichen anderen Regionen auch, mehrere Hinweise zu dem bundesweit gesuchten H. eingegangen, teilte die Polizei in Siegen mit. Man habe nach Bekanntwerden der Hinweise, wonach sich Marcel H. im Raum Wilnsdorf/Elkersberg aufhalten soll, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Dabei seien zahlreiche Streifenwagen, Diensthunde und auch ein Polizeihubschrauber eingebunden, so die Beamten weiter.

Am Mittwochabend hatte die Polizei in Dortmund mitgeteilt, dass der Tatverdächtige sich bei der Tatausführung an der rechten Hand verletzt haben könnte. Die Beamten warnen, dass der 19-Jährige möglicherweise bewaffnet und gefährlich ist.