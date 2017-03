Foto: Pierre-Emerick Aubameyang (BVB), über dts Nachrichtenagentur

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Dortmund hat das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwochabend mit 4:0 gegen Benfica Lissabon gewonnen und ist damit eine Runde weiter. Bereits in der 4. Minute brachte Pierre-Emerick Aubameyang die Dortmunder in Führung. Die Gäste aus Lissabon wurden erst gegen Ende der ersten Spielhälfte mutiger, der Ausgleich gelang ihnen jedoch nicht.

In der 59. Minute traf Christian Pulisic dann zum 2:0 für die Gastgeber, zwei Minuten später legte Aubameyang nach, in der 85. Minute traf er ein weiteres Mal.