Foto: Kondom, über dts Nachrichtenagentur

Rom (dts Nachrichtenagentur) – Film-Ikone Isabella Rossellini empfiehlt Gelassenheit in Sachen Erotik: “Alle sind immer ganz aufgeregt, wenn es um Sex geht, dabei ist es doch etwas ganz Natürliches”, sagte die 64-Jährige der Zeitschrift “Gala” (Ausgabe 11/17). “Ich habe Kinder, ich hatte Ehemänner, Liebhaber und Affären. Aber ehrlich – Sex ist in der Gesellschaft total überbewertet.”

Mit Ihrem Regiedebüt “Green Porn”, bei dem es um das Sexualleben von Insekten geht, sorgte sie vor einiger Zeit für Aufsehen. “Es ist ja so leicht, Menschen zu empören”, so Rossellini. “In meinem Film habe ich in erster Linie mein riesiges Interesse an Tieren befriedigt.”