Foto: Bundeskriminalamt (BKA) und Bundesamt für Verfassungsschutz, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Von den gegenwärtig rund 10.000 Personen in der “Reichsbürgerszene” haben nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) 700 eine waffenrechtliche Erlaubnis. Das sei problematisch, da man “bei Teilen der Reichsbürgerszene eine erhebliche Gewaltbereitschaft” sehe, sagte Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen am Mittwoch. “Daher werden in Zusammenarbeit mit den Ländern die waffenrechtlichen Erlaubnisse überprüft.”

Ziel sei es, “auf deren Entzug hinzuwirken”. Die “Reichsbürger” haben sich nach Verfassungsschutz-Angaben im vergangenen Jahr zunehmend radikalisiert. Unter ihnen seien auch zwischen 500 und 600 Rechtsextremisten.