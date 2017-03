Foto: Sigmar Gabriel, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat nach einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu die Wichtigkeit von Gesprächen miteinander betont. Nur durch Gespräche wie heute bringe man die Beziehungen wieder in bessere Verhältnisse, sagte Gabriel am Mittwochmorgen in Berlin. Das Treffen sei “gut, ehrlich und freundlich im Umgang aber durchaus hart und kontrovers in der Sache” gewesen.

Er habe gegenüber Cavusoglu deutlich gemacht, “dass sich Vergleiche mit der Nazizeit verbieten”. Gleichzeitig sei man sich einig gewesen, dass keines der beiden Länder ein Interesse daran habe, die gemeinsamen Beziehungen nachhaltig zu beschädigen, so Gabriel weiter. Auch der Fall des inhaftierten Journalisten Deniz Yücel sei besprochen worden.