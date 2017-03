Foto: Kinder, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März hat Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) einen verstärkten Kampf gegen die Diskriminierung von Mädchen angemahnt. “Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder und dabei insbesondere Mädchen auch in Kriegs- und Krisengebieten die Schule besuchen können”, sagte Müller den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. “So erhalten sie eine Ausbildung und gestalten die Zukunft ihres Landes mit. Mädchen und Frauen leiden unter Krisen und Kriegen ganz besonders”, so Müller.

Ohne Frauen gebe es keine Zukunft. Daher müsse Entwicklungspolitik sie besonders stärken. “Wenn Mädchen keinen Zugang zu Bildung erhalten, dann verschenkt ein Land gewaltiges Potenzial”, betonte Müller.