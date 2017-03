Foto: Fans von Borussia Dortmund, über dts Nachrichtenagentur

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Dortmunds Torhüterlegende Hans Tilkowski ist überzeugt davon, dass der BVB am Mittwoch gegen Benfica Lissabon trotz des 0:1 im Hinspiel ins Viertelfinale der Champions League einzieht: “Die letzten Spiele gegen Leverkusen und Freiburg waren von der Einstellung und vom Spiel nach vorne gut. Wenn sie in dieser Verfassung, mit diesem Elan und dieser Begeisterung zur Sache gehen, sage ich einen klaren Sieg voraus”, sagte der frühere Nationaltorwart dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. Gleichzeitig mahnt er zur Vorsicht: “Dortmund ist in dieser Saison nicht gerade dafür berühmt, zu null zu spielen. Sie dürfen nicht gleich wie wild anrennen.”

Tilkowski hatte selbst am 4. Dezember 1963 mit dem BVB eine Überraschung gegen Lissabon geschafft – ebenfalls im Achtelfinale des damaligen Europapokals der Landesmeister: Gegen das Benfica-Starensemble, das in den drei Jahren zuvor zweimal den Cup geholt hatte, siegten die Dortmunder nach einem 1:2 im Hinspiel mit 5:0. “In diesem Spiel passte einfach alles. Und die Portugiesen? Die wussten gar nicht, wo sie überhaupt waren”, sagte Tilkowski. Deswegen der Rat an seine BVB-Erben vor dem Duell am Mittwoch: “Macht’s wie wir!” Schafft es die Borussia auch am Mittwoch, hofft Tilkowski, dass es im Viertelfinale nicht zum Aufeinandertreffen mit Bayern München kommt. “Der Reiz liegt ja darin, gegen andere Mannschaften aus Europa zu spielen. Doch wenn es unbedingt dazu kommen muss, dann bitte erst im Endspiel – so wie 2013 in Wembley”, sagte er.