Foto: Messe Berlin, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat für Mittwochvormittag kurzfristig einen Besuch auf der Berliner Tourismusmesse ITB angekündigt. Das bestätigte laut “Welt” eine Sprecherin der Messe Berlin GmbH. Über die genauen Pläne des Außenministers wisse man nichts, erklärte die Sprecherin. “Wir nehmen an, dass er in der Türkeihalle mit den Ausstellern sprechen wird.”

Die weltgrößte Reisemesse eröffnet am Mittwoch unter dem Funkturm in Berlin ihre Tore für das Fachpublikum. Auf der Eröffnungspressekonferenz am Dienstagvormittag hatte Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin noch erklärt, er erwarte aus der Türkei lediglich einen Besuch des Tourismusministers am Donnerstag. Offenbar handelt es sich bei dem Messebesuch Cavusoglus am Mittwoch um eine spontane Entscheidung, schreibt die “Welt”. Der Politiker soll am Mittwoch auch mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) zusammentreffen.