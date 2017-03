Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Braunschweig (dts Nachrichtenagentur) – Eintracht Braunschweig und der VfB Stuttgart haben sich am 23. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 1:1 unentschieden getrennt. Die Stuttgarter gingen gleich in die Offensive, bereits in der 3. Minute traf Carlos Mané für die Gäste. Die Braunschweiger bemühten sich zunehmend, Druck zu machen, kamen aber lange nicht gegen die Abwehr der Schwaben an.

In der 41. Minute sah Marcin Kaminski dann Gelb-Rot, Ken Reichel verwandelte den daraus resultierenden Elfmeter für Braunschweig. In der zweiten Hälfte drängten die Gastgeber auf die Führung, taten sich jedoch schwer, wirklich gefährlich vor das Tor der Stuttgarter zu kommen.