Foto: Opel, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann sieht den Verkauf von Opel and PSA zwiespältig: “Es gibt einen positiven und einen negativen Effekt: Über Skaleneffekte können in dem größeren Unternehmen Kostenvorteile auch für Opel entstehen”, sagte Hofmann dem “Tagesspiegel” (Dienstagsausgabe). “Und mit den Produkten bedienen PSA und Opel die Märkte in einer unterschiedlichen Intensität. Wenn Opel die Beschränkungen von GM los ist und überall verkaufen darf, dann gleicht der höhere Absatz hoffentlich das aus, was künftig an negativen Rationalisierungseffekten entstehen könnte”, sagte Hofmann.