Foto: Smudo, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Musiker und “Fanta 4″-Mitglied Smudo ist zuversichtlich, dass es gelingt die “fanatischen Ränder” in der Politik im Wahljahr “wieder klein zu bekommen”. “Momentan haben die Parteien mehr Zulauf als sonst. Viel mehr jüngere Leute sprechen jetzt irgendwie nicht darüber, was gerade ein hippes Album ist, sondern was politisch irgendwie am Bach ist”, sagte der 49-Jährige am Montag im rbb-Inforadio.

“Also man sieht, die Emotionen kommen auf den Tisch.” In diesem Sinne sei festzustellen, dass der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz “als Gegenbewegung zu Merkel über die Emotionen und die klaren Worte” kommt. Smudo: “Das zeigt mir schon, dass da sich wirklich was bewegt und ich bin eigentlich guter Hoffnung, was die Bundestagswahl angeht. Mein ganz persönlicher Wunsch wäre: Ein bisschen mehr Markiges wie von Schulz.”