Foto: Polizeiwagen, über dts Nachrichtenagentur

Leipheim (dts Nachrichtenagentur) – In Bayern ereignete sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen. Gegen 7:00 Uhr fuhr ein Lkw auf der Autobahn A8 in Höhe Leipheim Richtung Stuttgart und streifte einen Pkw, der auf dem Seitenstreifen stand, teilte die Polizei mit. Die beiden Pkw-Insassen, eine 31 Jahre alte Frau und ihr Begleiter, wurden von dem Sattelzug frontal erfasst und starben an der Unfallstelle.

Sie hätten versucht eine Reifenpanne an dem Pkw zu beheben. Die A8 ist derzeit zwischen Günzburg und Leipheim in Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.