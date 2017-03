Foto: Aydan Özoğuz, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Im Streit um Auftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland hat die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), die türkische Regierung zur Mäßigung aufgefordert: “Die Türkei sollte den Weg zurück finden zu ordentlichen diplomatischen Gesprächen”, sagte Özoguz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. “Völlig überzogene Anschuldigungen helfen jetzt niemandem weiter”, erklärte die SPD-Politikerin. Özoguz vermutet, dass die Regierung in Ankara wegen des Referendums unter großem Druck steht: “Wenn die Stimmen der im Ausland lebenden Türken so wichtig sind, dass man diplomatische Verstimmungen in Kauf nimmt, zeigt es doch letztendlich, wie knapp der Ausgang des Referendums über ein Präsidialsystem in der Türkei eingeschätzt wird.”