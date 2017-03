Foto: Nicolai Müller (HSV), über dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Der Hamburger SV hat das Abschlussspiel des 23. Spieltags in der 1. Bundesliga am Sonntagabend mit 1:0 gegen Hertha BSC gewonnen. Die Hamburger starteten engagiert in die Partie und kamen zu ersten Chancen, während die Berliner nicht gegen die Verteidigung des HSV ankamen. Auch die zweite Halbzeit gingen die Gastgeber zunächst mit Tempo an, Chancen blieben jedoch lange aus.

Erst in der 77. Minute gelang Albin Ekdal der Treffer für den HSV.