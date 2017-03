Foto: Michael Hector (Eintracht Frankfurt), über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Eintracht Frankfurt hat am 23. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 1:2 gegen den SC Freiburg verloren. Die Partie begann eher gemächlich, dennoch gelang Branimir Hrgota in der 11. Minute ein Treffer für Frankfurt. Freiburg machte daraufhin mehr Druck, in der 24. Minute gelang Florian Niederlechner dann der Ausgleich.

Nach der Pause drängten die Gastgeber auf die erneute Führung, doch Niederlechner traf in der 59. Minute ein zweites Mal für die Gäste aus Freiburg.