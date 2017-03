Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Heidenheim (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FC Heidenheim und der SV Sandhausen haben sich am 23. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 2:2 unentschieden getrennt. Bereits in der 2. Minute brachte Jakub Kosecki die Gäste aus Sandhausen in Führung, in der 27. Minute legte Denis Linsmayer nach. Heidenheim bemühte sich in der Folge um den Anschlusstreffer, der Arne Feick kurz vor dem Pausenpfiff gelang.

In der 66. Minute traf Marc Schnatterer dann per Elfmeter zum Ausgleich. Unterdessen gewann die Spielvereinigung Greuther Fürth mit 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg, Arminia Bielefeld und Erzgebirge Aue trennten sich 2:2.