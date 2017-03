Foto: Donald Trump, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – FDP-Präsidiumsmitglied und Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff, hat vor den Auswirkungen von Populismus gewarnt. Die republikanische Partei in den USA hätte “ihre Seele verkauft” und sich “von einer konservativen zu einer nationalistisch-populistischen Partei gewandelt”, sagte Lambsdorff der Zeitung “B.Z. am Sonntag”. “Das sollte auch konservativen Parteien in Europa eine Warnung sein”, sagte der FDP-Politiker weiter.

Er sei sich aber nicht sicher, “ob die CSU diese Warnung verstanden” habe.