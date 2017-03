Foto: Martin Schulz, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sieht seine Authentizität und Bürgernähe als Erklärung für seinen bisherigen Erfolg in den Umfragen und für die große Unterstützung in der SPD: “Die Menschen spüren, dass ich so bin, wie ich bin”, sagte Schulz der “Bild am Sonntag”. “Millionen Menschen erkennen sich in meinem Lebensweg wieder. Die Faszination von der Hochglanzpolitik ist vorbei.”

Nach dem Verzicht von SPD-Parteichef Sigmar Gabriel auf die Kanzlerkandidatur und der Nominierung von Martin Schulz hatten die Sozialdemokraten in Umfragen fast zehn Prozentpunkte zugelegt.