Foto: Benedikt Höwedes (Schalke), über dts Nachrichtenagentur

Mönchengladbach (dts Nachrichtenagentur) – Im Samstagabendspiel des 23. Spieltags der Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach 4:2 gegen Schalke 04 gewonnen. Es war die erste von drei Begegnungen der beiden Mannschaften innerhalb von zwei Wochen, da sie im Europa-League-Achtelfinale am 9. und 16. März gegeneinander spielen. Fabian Johnson brachte die Hausherren in der 28. Minute in Führung.

Zehn Minuten später glich Nabil Bentaleb per Elfmeter aus. Insgesamt war das Unentschieden zur Halbzeit leistungsgerecht, wobei Gladbach etwas mehr Spielanteile hatte. Im zweiten Durchgang spielten die Fohlen dann klar besser. In der 64. Minute war es wieder Johnson, der für die erneute Führung der Gastgeber sorgte. Nur drei Minuten später mussten die Knappen den nächsten Rückschlag hinnehmen, weil Gladbach die Führung durch einen Treffer von Oscar Wendt weiter ausbaute. Raffael sorgte mit dem vierten Gladbacher Treffer in der 76. Minute für die endgültige Vorentscheidung. Das Tor von Leon Goretzka in der 83. Minute war allenfalls Schadensbegrenzung. Am 24. Spieltag müssen die Gladbacher in Hamburg ran, Schalke spielt gegen Augsburg.