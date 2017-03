Foto: Polizei, über dts Nachrichtenagentur

Bad Rodach (dts Nachrichtenagentur) – Auf einer Kreisstraße im oberfränkischen Landkreis Coburg ist am frühen Samstagnachmittag ein 63 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Seine 33 Jahre alte Mitfahrerin wurde lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über die Maschine verloren und war von der Fahrbahn abgekommen, woraufhin sich das Motorrad mehrmals überschlug.

Der 63-Jährige starb noch an der Unfallstelle, die 33-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen, so die Beamten weiter. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis in die Nachmittagsstunden komplett gesperrt.