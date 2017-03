Foto: Christian Clemens (1. FC Köln), über dts Nachrichtenagentur

Köln (dts Nachrichtenagentur) – Am 23. Spieltag der Bundesliga hat der FC Bayern München 3:0 beim 1. FC Köln gewonnen: Damit bauen die Bayern ihre Tabellenführung aus, da der Tabellenzweite RB Leipzig am Vortag nur unentschieden gegen Augsburg gespielt hatte. Die Kölner stehen aktuell auf Rang sieben. Die Gastgeber verteidigten in der Anfangsphase tief, die Bayern machten das Spiel.

In der 25. Minute sorgte Javi Martinez für den ersten Treffer der Partie – die Vorlage kam von Vidal. Die Führung zur Halbzeit war verdient, viele Chancen hatten die Bayern im ersten Durchgang trotz größerer Spielanteile aber nicht. Kurz nach dem Wiederanpfiff in der 48. Minute legte Juan Bernat einen weiteren Treffer für die Münchener nach. Dieses Tor war auch schon eine Art Vorentscheidung, da die Bayern weiter die Partie dominierten und die Kölner nicht viel entgegensetzen konnten. In der 89. Minute erzielte Franck Ribéry sogar noch den dritten Treffer der Gäste. Am 24. Spieltag muss Köln in Ingolstadt ran, der FCB spielt gegen Eintracht Frankfurt. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen 6:2, 1. FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg 1:1, Werder Bremen – SV Darmstadt 2:0, 1899 Hoffenheim – FC Ingolstadt 5:2.