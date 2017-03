Foto: Fußball liegt vor Freistoßspray, über dts Nachrichtenagentur

Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) – Am 23. Spieltag der 2. Bundesliga hat der Karlsruher SC 2:0 gegen Hannover 96 gewonnen. Damit müssen die Niedersachsen einen Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen: Aktuell stehen sie auf dem dritten Tabellenplatz hinter dem VfB Stuttgart und Union Berlin. Eintracht Braunschweig kann aber noch vorbei ziehen.

Karlsruhe verbessert sich vorübergehend auf Rang 16. Die Gastgeber begannen aggressiv und gingen bereits in der zehnten Minute durch Stefan Mugosa in Führung. Dank einer engagierten Leistung war die Pausenführung auch durchaus verdient. Auch im zweiten Durchgang begann Karlsruhe besser. In der 71. Minute verwandelte Dimitrios Diamantakos einen Foulelfmeter. In der Schlussphase spielten die Gäste offensiv nicht effektiv genug, um viel Gefahr auszustrahlen. Der KSC konnte die Partie souverän zu Ende spielen und sich damit drei wichtige Punkte im Abstiegskampf sichern. Am 24. Spieltag spielen die Karlsruher beim aktuellen Tabellenletzten Aue, Hannover tritt gegen München an. Die Parallel-Begegnung zwischen 1860 München und dem FC St. Pauli endete 1:2.