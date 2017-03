Foto: Recep Tayyip Erdogan, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, hat eine Rede vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vom Freitag scharf kritisiert: “Ich habe auch seine Rede ansatzweise gehört und das ist eigentlich mehr oder weniger eine Kriegserklärung gegenüber Deutschland”, sagte Sofuoglu im “Deutschlandfunk”. Er wisse nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Wenn die aktuelle Stimmung weiter angeheizt werde, dann werde es “sehr, sehr schwere Folgen” für die Verhältnisse in Deutschland und auch für die Verhältnisse unter den Türken haben, so Sofuoglu weiter.

Er empfehle, einen Gang zurückzulegen und “etwas besonnener auf die ganze Entwicklung” zu achten. In der Rede hatte Erdogan laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu unter anderem den inhaftierten Journalisten Deniz Yücel als “deutschen Agenten” bezeichnet.