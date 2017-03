Foto: Istanbul, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Deutsche Richterbund (DRB) hat die Zustände in der Türkei beklagt. “Die türkische Staatsführung ist dabei, den Rechtsstaat und eine unabhängige Justiz abzuwickeln”, sagte DRB-Hauptgeschäftsführer Sven Rebehn der “Rheinischen Post” (Samstagausgabe). Bei Richtern, Staatsanwälten und Anwälten in der Türkei herrsche Angst vor Repressionen des Staates, die Situation in der Justiz sei “mehr als bedrückend”.

Deshalb begrüßte Rebehn die verschärfte Kritik von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) in einem Brief an seinen türkischen Amtskollegen als “richtig und überfällig”.