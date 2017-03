Foto: Straßenverkehr, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Das harte Urteil gegen zwei Raser in Berlin findet unter den Bundesbürgern eine überwältigende Zustimmung. Fast 90 Prozent der Befragten unterstützten in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts “YouGov” das Strafmaß für die Angeklagten. Die beiden Männer hatten sich Anfang letzten Jahres in Berlin ein illegales Straßenrennen geliefert.

Einer der beiden Fahrer kollidierte dabei in der Nähe des Kaufhauses KaDeWe mit einem anderen Pkw, dessen Fahrer verstarb. Die beiden Männer wurden dafür vom Berliner Landgericht wegen Mordes zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. 70 Prozent der Befragten unterstützten das Strafmaß “Auf jeden Fall”, 18 Prozent “Eher ja”. Nur drei Prozent lehnten die Bestrafung wegen Mordes ab.