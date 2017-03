Foto: Péter Gulácsi (RB Leipzig), über dts Nachrichtenagentur

Augsburg (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt des 23. Spieltages in der 1. Fußball-Bundesliga haben sich Augsburg und Leipzig am Freitagabend mit einem 2:2 unentschieden getrennt. Leipzig war nach einer kurzen Aufwärmphase stark ins Spiel gekommen und dominierte die erste Viertelstunde, trotzdem hatte Augsburg schon in der ersten Minute die erste Großchance und konnte durch Konstantinos Stafylidis in der 19. Minute auch in Führung gehen. Leipzigs Timo Werner glich nur sechs Minuten später aus, bevor die Gäste in der 52. Minute durch Marvin Compper sogar in Führung gingen.

Augsburgs Martin Hinteregger traf in der 60. Minute zum Ausgleich. Besonders in der zweiten Hälfte zeigten beide Mannschaften spektakulären Fußball und spielten auf Sieg – das Unentschieden ging letztlich in Ordnung.