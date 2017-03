Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Dresden (dts Nachrichtenagentur) – Am 23. Spieltag in der 2. Liga haben sich Dynamo Dresden und der 1. FC Kaiserslautern nach einer fußballerischen Achterbahnfahrt mit einem 3:3 unentschieden getrennt. Die Gäste aus Rheinland-Pfalz waren zunächst haushoch in Führung gegangen: Kaiserslauterns Glatzel gelang in der 19. und 27. Minute ein Doppelschlag, bevor Konrad in der 32. Minute den Anschlusstreffer für die Gastgeber erzielte. Ein Foulelfmeter durch Dresdens Stefan Kutschke in der 45. Minute brachte den Ausgleich.

Die zweite Halbzeit bot dann zunächst wenig spielerisches Engagement, bis Kutschke in der 77. Minute den vermeintlichen Siegtreffer schoss. Während sich die Dresden-Fans noch über die gedrehte Partie freuten erzielte Kaiserslauterns Przybylko (87. Minute) erneut den Ausgleich. Die Ergebnisse der parallel ausgetragenen Partien am Freitagabend: VfL Bochum – Fortuna Düsseldorf 1:2 und Union Berlin – Würzburger Kickers 2:0.