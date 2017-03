Foto: Türkische Flagge, über dts Nachrichtenagentur

Ankara (dts Nachrichtenagentur) – Der deutsche Botschafter in Ankara ist am Donnerstag ins türkische Außenministerium einbestellt worden. Das berichten türkische Medien. Zuvor hatte die Stadt Gaggenau eine geplante Veranstaltung mit dem türkischen Justizminister Bekir Bozdag in ihrer Festhalle gestoppt.

Auch in Köln wurde ein für Sonntag geplanter ein Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci abgesagt. Bozdag erklärte, die Entscheidung der baden-württembergischen Gemeinde Gaggenau sei nicht hinnehmbar. Ein geplantes Gespräch mit Bundesjustizminister Heiko Maas am Donnerstagabend sagte er ab. Erst am Dienstag war der türkische Botschafter in Berlin wegen der Inhaftierung des “Welt”-Korrespondenten Deniz Yücel zu einem Gespräch ins Auswärtige Amt gebeten worden.