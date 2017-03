Foto: Smartphone-Nutzerinnen, über dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) – Die Aktie von Snap Inc., dem Unternehmen hinter der Smartphone-App “Snapchat”, hat zum Börsengang am Donnerstag kräftig zugelegt. Der erste Handel fand gegen 11:20 Uhr US-Ostküstenzeit (17:20 Uhr deutscher Zeit) bei rund 24 US-Dollar statt, die Aktie war für 17 US-Dollar das Stück an die Erstzeichner ausgegeben worden. Laut Medienberichten war die Aktie zehnfach überzeichnet.

Deswegen dauerte es auch fast zwei Stunden, bis nach Börseneröffnung der erste freie Handel stattfand. In den ersten Sekunden legte die Aktie noch weiter zu. Erst wenige Stunden vor dem Börsengang war der Erstausgabepreis noch angehoben worden, nachdem zuvor eine Preisspanne von 14 bis 16 US-Dollar genannt worden war. Der Snap-IPO gilt als der größte Börsengang seit Alibaba im Jahr 2014. Erst vor zwei Jahren hatten sich die Chinesen ihrerseits bei Snapchat eingekauft und dürften zum Börsengang schätzungsweise über 60 Prozent Gewinn auf ihr Investment gemacht haben. Das Unternehmen Snap selbst hat bislang nur Verluste gemacht. Kritiker bemängeln zudem, dass die neuen Aktionäre kein Stimmrecht im Unternehmen bekommen.