Foto: Notarzt, über dts Nachrichtenagentur

Paderborn (dts Nachrichtenagentur) – Auf einer Baustelle in Paderborn ist am Donnerstagmorgen ein 44 Jahre alter Dachdecker bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Mann sei auf dem Satteldach eines dreistöckigen Gebäudes ausgerutscht und in den Hinterhof des Hauses gestürzt, teilte die Polizei mit. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu.

Ein sofort alarmierter Notarzt konnte dem Verunglückten nicht mehr helfen: Er starb noch an der Unfallstelle. Der 44-Jährige hatte sich gemeinsam mit einem anderen Dachdecker auf dem Dach befunden, um ein Dachfenster auszutauschen. Das Amt für Arbeitsschutz wurde zur Untersuchung des Unglücks eingeschaltet, so die Beamten weiter.