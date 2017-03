Foto: Flüchtlinge, über dts Nachrichtenagentur

Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) – Flüchtlinge aus Syrien haben am Mittwoch beim Generalbundesanwalt in Deutschland eine Strafanzeige wegen systematischer Folter in ihrem Heimatland eingereicht. Sieben Frauen und Männer werfen hochrangigen Geheimdienstmitarbeitern in Syrien vor, für ihre Folter in Haftanstalten verantwortlich zu sein, berichten “Süddeutsche Zeitung”, WDR und NDR. Die Anzeige erfolgte demnach in Zusammenarbeit mit der Menschenrechtsorganisation ECCHR (Europäisches Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte) aus Berlin. Das ECCHR werfe dem Assad-Regime in Syrien Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vor.

Die sieben Männer und Frauen wurden nach ihren Aussagen in drei Gefängnissen des syrischen Militärgeheimdienstes Opfer psychischer und körperlicher Folter oder mussten zusehen wie andere Menschen gequält werden, schreiben SZ, WDR und NDR. Mit der Anzeige beim Generalbundesanwalt gegen sechs hochrangige Brigadegeneräle des syrischen Militärgeheimdienstes will die Menschenrechtsorganisation bewirken, dass gegen die Verantwortlichen des Assad-Regimes gezielt ermittelt wird. Die Anwälte der Opfer und die Juristen der Hilfsorganisation stützen sich auf das deutsche Völkerstrafgesetzbuch, berichten die drei Medien weiter.