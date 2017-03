Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst deutliche Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.972 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 1,17 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Rede vor dem Kongress versöhnliche Töne angeschlagen. Dabei stellte er einen Teil seiner Vorhaben grob vor. Details blieben aber weitgehend offen. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere der Deutschen Bank, von Siemens und von Thyssenkrupp. Die Anteilsscheine von Fresenius, von ProSiebenSat.1 und der Deutschen Lufthansa sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste.