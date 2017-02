Foto: Dietmar Woidke, über dts Nachrichtenagentur

Potsdam (dts Nachrichtenagentur) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat bestürzt auf den Tod von zwei Polizisten, die am Dienstag von einem Flüchtenden überfahren und tödlich verletzt worden waren, reagiert. “Der Tod der zwei Polizisten hat mich schwer getroffen. Ich bin schockiert”, so Woidke.

“Es handelt sich um den schwersten derartigen Vorfall in der Geschichte der Polizei unseres Landes seit 1990″, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter. Nach Angaben der Polizei hatte der 24-Jährige die beiden Beamten im Alter von 49 und 52 Jahren an einer Kontrollstelle überfahren und war anschließend geflüchtet. Schließlich habe er gestellt und festgenommen werden können. Nach dem polizeibekannten Mann sei gefahndet worden, weil er im Verdacht stehe, am Dienstagvormittag seine 79 Jahre alte Großmutter umgebracht zu haben. Der 24-Jährige habe vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden, so Brandenburgs Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke.