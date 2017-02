Foto: Bundestagssitzung im Plenarsaal des Reichstags, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundestagspräsident Norbert Lammert hat die Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel in der Türkei verurteilt und eine Bundestagsdebatte zu dem Fall in Aussicht gestellt. “In der kommenden Woche wird sich das Parlament voraussichtlich auf Antrag der Fraktion Die Linke in einer Aktuellen Stunde mit der Situation in der Türkei befassen”, sagte Lammert der “Rheinischen Post” (Mittwochsausgabe). Der Fall Yücel mache einer breiten deutschen Öffentlichkeit deutlich, “wie inakzeptabel die Entwicklung in der Türkei ist, wo in den vergangenen Wochen und Monaten viele Medienunternehmen geschlossen und weit über hundert kritische Journalisten eingesperrt worden sind”, sagte Lammert.

“Wie dies im Deutschen Bundestag beurteilt wird, hat in der vergangenen Woche ein offener Brief vieler Abgeordneter aus allen Fraktionen gezeigt, in dem das Vorgehen der Türkei verurteilt wird”, sagte der Parlamentspräsident.