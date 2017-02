Foto: Polizeiwagen, über dts Nachrichtenagentur

Müllrose (dts Nachrichtenagentur) – Im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg hat am Dienstag offenbar ein 24 Jahre alter Mann auf der Flucht vor der Polizei zwei Polizeibeamte überfahren und dabei getötet. Er sei verdächtig, zuvor seine Großmutter getötet zu haben, berichten mehrere Medien übereinstimmend. Laut “Märkischer Oderzeitung” seien die Beamten in Oegeln bei dem Versuch, den Flüchtigen zu stoppen, überfahren worden.

Laut Medienberichten sei der Tatverdächtige mittlerweile gefasst worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.