Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Union drängt auf eine Reform des Adoptionsrechts: “Wir als Union halten weiterhin am Ziel fest, noch in dieser Legislaturperiode das Adoptionsverfahren weiter zu entwickeln und das Adoptionsvermittlungsgesetz zu modernisieren”, sagte der familienpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Marcus Weinberg (CDU), den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die große Koalition habe sich auf eine Modernisierung des Adoptionsrechts verständigt, “weil wir eine Anpassung an die veränderten Lebensrealitäten brauchen”, so Weinberg. Die höhere Lebenserwartung oder die Tendenz, später Familien zu gründen, müssten sich auch im Adoptionsrecht wiederfinden.

“Damit könnte es uns möglicherweise auch gelingen, wieder mehr Kindern eine Chance auf ein neues, glückliches zu Hause zu geben.” Die Zahl der Adoptionen hat sich in Deutschland seit den frühen 1990er Jahren halbiert. Während damals pro Jahr noch rund 8.000 Adoptionen vermittelt wurden, waren es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2015 nur noch 3.812 Adoptionen.