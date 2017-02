Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FC St. Pauli hat das Montagsspiel des 22. Spieltags in der 2. Bundesliga mit 5:0 gegen den Karlsruher SC gewonnen und verlässt damit die Abstiegsränge. Die Hamburger kamen früh zu Chancen, Mats Möller Daehli gelang in der 12. Minute der Führungstreffer. St. Pauli blieb daraufhin im Angriffsmodus, in der 50. Minute schoss Waldemar Sobota dann das 2:0.

Nur zwei Minuten später legte Aziz Bouhaddouz nach, in der 58. Minute gelang ihm ein weiterer Treffer, in der 79. Minute schoss er das 5:0.