Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Zum Wochenstart hat der DAX leicht zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.822,67 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,16 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Adidas, Eon und HeidelbergCement.

Schlusslicht der Liste sind die Anteilsscheine der Deutschen Börse. Zuvor hatte die Londoner Börse erklärt, man rechne nicht mehr damit, dass die EU-Kommission einer Fusion zustimmen werde. Der Dow zeigte sich unterdessen kaum verändert. Am Nachmittag wurde der Index mit 20.812,90 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,04 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0624 US-Dollar (+0,60 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.261,96 US-Dollar gezahlt (+0,40 Prozent). Das entspricht einem Preis von 38,19 Euro pro Gramm.