Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Bundesregierung hat die Ermordung einer deutschen Geisel auf den Philippinen bestätigt. “Nach Wochen der Sorge haben wir jetzt traurige Gewissheit: Eine deutsche Geisel ist von terroristischen Entführern auf den Philippinen barbarisch ermordet worden”, so Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. “Unsere Gedanken sind in tiefer Trauer bei den Angehörigen und Freunden unseres Landsmannes – und sie gelten heute noch einmal seiner Frau, die die Täter schon bei der Entführung ermordet hatten.”

Bundeskanzlerin Angela Merkel verurteile “die abscheuliche Tat, die ein weiteres Mal zeigt, wie gewissenlos und unmenschlich diese Terroristen vorgehen”, so Seibert weiter. “Wir alle müssen zusammenstehen und den Kampf gegen sie führen.” Zuvor hatte die islamistische Gruppierung Abu Sayyaf ein Video im Internet veröffentlicht, das die Ermordung des 70-jährigen Seglers zeigen soll. Er war Anfang November entführt worden, seine 59 Jahre alte Lebensgefährtin wurde bei dem Überfall getötet.