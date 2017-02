Foto: Judith Rakers, über dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Moderatorin Judith Rakers ist manchmal genervt von den Arbeitszeiten ihres Arbeitgebers. “Bei der Tagesschau arbeiten wir im Schichtdienst und das heißt Nachtschichten von 23 Uhr bis 6:30 Uhr und Frühdienste ab 4 Uhr”, sagte die 41-Jährige der “Lippischen Landes-Zeitung”. “Ich mache das jetzt seit elf Jahren, aber ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen.”

Sie liebt ihre Arbeit aber nach wie vor: “Es gibt keinen Beruf, den ich lieber machen würde.” Bei all der Abwechslung als Nachrichtensprecherin, Moderatorin oder als Journalistin, fehle ihr aber die Zeit alle ihre Vorhaben auch umzusetzen: “Denn die To-do-Liste erweitert sich jeden Tag. Das Leben ist viel zu kurz, um all das zu machen, was ich gerne noch machen und erleben würde.”